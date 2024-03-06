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11:27, 6 марта 2024Бывший СССР

В Белоруссии заметили признаки отрезвления западных стран

Глава МИД Белоруссии Алейник: у западных стран наблюдаются признаки отрезвления

Фото: Александр Щербак / ТАСС

У западных стран со временем наблюдаются признаки отрезвления в отношении к Белоруссии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Сергей Алейник, передает РИА Новости.

Министр сообщил, что в 2023 году ситуация «на западном направлении» продолжила ухудшаться руками и усилиями контрпартнеров Белоруссии. При этом Минск не совершает недружественных и агрессивных шагов, а декларирует готовность к равноправному и взаимоуважительном диалогу.

«Однако мы уже видим отдельные признаки отрезвления у все большего числа наших оппонентов из западных стран. Продолжим эту линию», — заметил Алейник. Он заявил, что Минск будет жестко добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров.

По словам министра, западные страны доходят до нелегитимной транспортной и финансовой блокады Белоруссии, произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство, дезинформируют свое население и грубо попирают международное торговое право.

Ранее Литва закрыла контрольно-пропускные пункты (КПП) Лаворишкский и Райгардский на границе с Белоруссией. В стране продолжают действовать только пропускные пункты в Мядининкай и Шальчининкай.

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