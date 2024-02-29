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17:28, 29 февраля 2024Бывший СССР

Литва закроет еще два КПП на границе с Белоруссией

Литва с 1 марта закроет Лаворишкский и Райгардский КПП на границе с Белоруссией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Литвы приняли решение о закрытии еще двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. С 1 марта будут закрыты Лаворишкский и Райгардский КПП, передает LRT.lt.

«В полночь с четверга на пятницу Литва закрыла еще два пропускных пункта на границе с Белоруссией — Лаворишкский и Райгардский. В стране продолжают действовать только пропускные пункты в Мядининкай и Шальчининкай», — отмечается в публикации.

По словам властей Литвы, такая политика призвана укрепить национальную безопасность республики, а также пресечь возможные нарушения режима международных санкций.

Ранее на ужесточение режима работы приграничных КПП и закрытие границ отреагировали в Совете безопасности (СБ) Белоруссии. По словам секретаря СБ Александра Вольфовича, Вашингтон и Брюссель пытаются выставить Союзное государство «осью зла».

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      Глеб Палехов
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