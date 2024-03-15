Макрон назвал возвращение Крыма Украине гарантом прочного мира

Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира

Крымский полуостров должен быть снова признан частью Украины для достижения прочного мира. Такой гарант безопасности в регионе назвал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью в преддверии встречи с главами Германии и Польши, сообщает Newsweek.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым», — подчеркнул он.

По словам французского лидера, если Россия выиграет в конфликте на Украине, «доверие к Европе будет сведено к нулю». Он также отметил, что сегодня Россия является врагом Франции. «Как я всегда говорил, мы не ведем войну против России и русского народа, и мы поддерживаем Украину», — уточнил политик.

Ранее Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. Он сказал, что Париж способен принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит.