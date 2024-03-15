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11:47, 15 марта 2024Мир

Во Франции обвинили Макрона в оправдании ядерной войны

Политик Филиппо: Макрон говорит об угрозе Франции для оправдания ядерной войны

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон использует слова об угрозе Франции для оправдания ядерной войны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Макрон упоминает об "экзистенциальной угрозе" для Франции — это якобы может оправдать ядерную войну!» — написал политик, комментируя слова президента об увеличении расходов на военную помощь Украине.

Филиппо также обвинил французского президента в «продвижении эскалации» и в том, что «безумный Макрон хочет втянуть нас в войну».

В своем обращении лидер партии также призвал французов выйти на демонстрацию против политики действующего президента.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон бредит, говоря об экзистенциальной угрозе для Франции из-за украинского конфликта.

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      Елизавета Мытарева
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