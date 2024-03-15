Во Франции обвинили Макрона в оправдании ядерной войны

Политик Филиппо: Макрон говорит об угрозе Франции для оправдания ядерной войны

Президент Франции Эммануэль Макрон использует слова об угрозе Франции для оправдания ядерной войны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Макрон упоминает об "экзистенциальной угрозе" для Франции — это якобы может оправдать ядерную войну!» — написал политик, комментируя слова президента об увеличении расходов на военную помощь Украине.

Филиппо также обвинил французского президента в «продвижении эскалации» и в том, что «безумный Макрон хочет втянуть нас в войну».

В своем обращении лидер партии также призвал французов выйти на демонстрацию против политики действующего президента.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон бредит, говоря об экзистенциальной угрозе для Франции из-за украинского конфликта.