Макрона уличили в желании нагнать страх на французов

Филиппо заявил, что Макрон находится в бреду из-за украинского вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон находится в полном бреду, когда говорит об экзистенциальной угрозе для страны из-за украинского вопроса. На это в соцсети X указал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик отметил, что подобными заявлениями французский лидер мог бы оправдать даже ядерную атаку. Филиппо предположил, что Макрон желает нагнать страх на соотечественников.

Ранее Филиппо прокомментировал статью о реакции французских военных на предложение Макрона отправить вооруженные силы страны на Украину. Он подчеркнул, что армия не поддерживает позицию французского лидера по Украине.

В феврале Макрон заявил, что для установления безопасности в Европе необходимо поражение России в конфликте на Украине. Он также подчеркнул, что рассматривает возможность отправки войск стран Евросоюза для помощи Вооруженным силам Украины.