Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:47, 14 марта 2024Мир

Макрона уличили в желании нагнать страх на французов

Филиппо заявил, что Макрон находится в бреду из-за украинского вопроса

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон находится в полном бреду, когда говорит об экзистенциальной угрозе для страны из-за украинского вопроса. На это в соцсети X указал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик отметил, что подобными заявлениями французский лидер мог бы оправдать даже ядерную атаку. Филиппо предположил, что Макрон желает нагнать страх на соотечественников.

Ранее Филиппо прокомментировал статью о реакции французских военных на предложение Макрона отправить вооруженные силы страны на Украину. Он подчеркнул, что армия не поддерживает позицию французского лидера по Украине.

В феврале Макрон заявил, что для установления безопасности в Европе необходимо поражение России в конфликте на Украине. Он также подчеркнул, что рассматривает возможность отправки войск стран Евросоюза для помощи Вооруженным силам Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России начались выборы президента. Что важно о них знать?

      Макрона уличили в желании нагнать страх на французов

      Французский политик задал Макрону три вопроса по его же просьбе

      Макрон объяснил неудачи украинской армии размерами России

      В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ

      Россия потребовала в ООН найти виновных в подрыве «Северных потоков». Почему Дания и Швеция отказались от расследования?

      Макрон заявил о неподготовленности Франции к высокоинтенсивному конфликту

      Медведев назвал стыдобой школьные туалеты на улице

      В России открылись первые участки для голосования на выборах президента

      Умер чемпион КВН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше