МакSим отреагировала на новость о прекращении концертной деятельности

Певица МакSим опровергла новости о завершении карьеры и пении под фонограмму

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) отреагировала на появившиеся в сети новости о том, что она прекращает концертную деятельность и будет выступать только на закрытых корпоративах под фонограмму. Новости о завершении концертной деятельности она опровергла в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка назвала информацию о себе ерундой.

Сейчас активно обсуждается тема того, что я приостанавливаю концертную деятельность и буду выступать только на корпоративах и только под фонограмму! Люди, которые хотя бы минимально следят за моей карьерой, могут заметить, что я всегда выступаю с живым коллективом музыкантов. По видео в интернете можно заметить, что пою я вживую даже тогда, когда лучше было бы фонограмму включить МакSим

Певица добавила, что не собирается завершать концертную деятельность, однако теперь не будет работать на мероприятиях на износ, как делала раньше. Она подчеркнула, что вскоре порадует поклонников новостями и сюрпризами.

Ранее появилась информация, что МакSим решила взять паузу и приостановить концертную деятельность. Отмечалось, что в ближайшее время исполнительница не сможет выходить на сцену в рамках больших шоу и туров в связи со сложностями исполнения песен вживую на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. При этом артистка будет принимать заказы на выступления на частных корпоративах под фонограмму.