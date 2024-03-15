Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:19, 15 марта 2024Культура

МакSим отреагировала на новость о прекращении концертной деятельности

Певица МакSим опровергла новости о завершении карьеры и пении под фонограмму

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) отреагировала на появившиеся в сети новости о том, что она прекращает концертную деятельность и будет выступать только на закрытых корпоративах под фонограмму. Новости о завершении концертной деятельности она опровергла в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка назвала информацию о себе ерундой.

Сейчас активно обсуждается тема того, что я приостанавливаю концертную деятельность и буду выступать только на корпоративах и только под фонограмму! Люди, которые хотя бы минимально следят за моей карьерой, могут заметить, что я всегда выступаю с живым коллективом музыкантов. По видео в интернете можно заметить, что пою я вживую даже тогда, когда лучше было бы фонограмму включить

МакSим

Певица добавила, что не собирается завершать концертную деятельность, однако теперь не будет работать на мероприятиях на износ, как делала раньше. Она подчеркнула, что вскоре порадует поклонников новостями и сюрпризами.

Ранее появилась информация, что МакSим решила взять паузу и приостановить концертную деятельность. Отмечалось, что в ближайшее время исполнительница не сможет выходить на сцену в рамках больших шоу и туров в связи со сложностями исполнения песен вживую на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. При этом артистка будет принимать заказы на выступления на частных корпоративах под фонограмму.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

      В ДНР полицейские по горячим следам задержали разбойника

      В Петербурге нашли уникальное место

      Шольц заявил об использовании доходов с активов России для вооружения Украины

      Еврокомиссия задумалась об ограничении поставок сельхозпродукции из России

      Внешность 69-летнего Джеки Чана напугала поклонников

      Названы способы отличить депрессию от обычного эмоционального спада

      Путин раскрыл подробности боев с украинскими ДРГ под Белгородом и Курском

      МакSим отреагировала на новость о прекращении концертной деятельности

      МОК сделал заявление о критериях допуска россиян до Олимпиады-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше