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14:10, 15 марта 2024Культура

МакSим решила взять паузу в карьере с одним условием

Певица МакSим прекратила концертную деятельность с одним условием

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) решила взять паузу и приостановить концертную деятельность с одним условием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, в ближайшее время исполнительница не сможет выходить на сцену в рамках больших шоу и туров в связи со сложностями исполнения песен вживую на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. При этом артистка будет принимать заказы на выступления на частных корпоративах под фонограмму.

Условия ее концертов на закрытых вечеринках также изменились — теперь гонорар певицы за выступление на корпоративе будет составлять 3 миллиона рублей, тогда как раньше, когда МакSим еще могла петь вживую, он составлял 4,5 миллиона. В райдере исполнительницы указаны соки, чай и фруктовая тарелка. Обязательным условием для сотрудничества с артисткой является ее передвижение по городу на автомобиле представительского класса.

Летом прошлого года певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка заявила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. Спустя несколько недель МакSим завершила лечение от алкоголизма в реабилитационном центре.

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      Анастасия Астахова
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