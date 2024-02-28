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18:24, 28 февраля 2024Культура

Раскрыт срок пребывания автора хита «Медуза» в рехабе

Сестра Matrang Ната сообщила, что артист проведет в рехабе год

Кадр: «вМесте» / YouTube

Сестра российского исполнителя и автора хита «Медуза» Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) Ната рассказала о сроках лечения артиста от наркотической зависимости в реабилитационном центре. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

Рэперу предстоит провести в рехабе год, чтобы вернуться к стабильному физическому и психологическому состоянию. Родственница артиста сообщила, что он находится в одной из лучших клиник.

Отмечается, что семья исполнителя открыла сбор на его лечение, однако, по словам сестры Хадзарагова, они не смогут предоставить документы и чеки из-за конфиденциальной информации, содержащейся в них.

Ранее сестра Matrang рассказала о его лечении от наркозависимости в рехабе.

В конце января сообщалось, что Matrang сбрил брови и записал видео из Таиланда, где объясняет свое нежелание возвращаться в Россию страхом.

Позже он признался, что близкие хотят отправить его на принудительное лечение от наркозависимости, а также делился планами завершить музыкальную карьеру.

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      Варвара Кошечкина
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