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11:36, 19 февраля 2024Культура

Автор хита «Медуза» решил завершить музыкальную карьеру

Артист Matrang решил вернуться в Россию и прекратить музыкальную карьеру

Кадр: fonarnyRU / YouTube

Российский исполнитель и автор хита «Медуза» Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) решил вернуться из Таиланда в Россию и завершить музыкальную карьеру. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, передает StarHit.

Артист рассказал, что прилетает в Москву 29 февраля. Также он отметил, что сменил номер телефона. Музыкант добавил, что его мать хочет начать лечить его от наркотической зависимости, однако сам Matrang не видит в этом нужды.

«Я чист от тяжелых веществ и могу доказать это. Психически тоже полностью здоров. Может кто-то мне помочь? Мне кажется, такое лечение не для меня», — написал Хадзарагов.

Исполнитель также подчеркнул, что больше не будет «радовать и радоваться через музыку», так как изменил свое мнение о творчестве и теперь интересуется другими сферами.

Ранее Matrang сбрил брови и записал видео из Таиланда, где объяснил свое нежелание возвращаться в Россию. Автор хита «Медуза» сообщил, что находится на острове без денег, а знакомые не отвечают на его сообщения. Музыкант рассказал, что перед Новым годом в Северной Осетии неизвестные вывезли его в лес и избили.

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      Анастасия Астахова
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