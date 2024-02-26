Сестра автора хита «Медуза» поведала о его лечении от наркозависимости в рехабе

Сестра Matrang рассказала, в каком состоянии артист находится в рехабе

Сестра российского исполнителя и автора хита «Медуза» Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) Ната рассказала о его лечении от наркотической зависимости в реабилитационном центре. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ната Хадзарагова отметила, что музыкант находится под наблюдением специалистов, спит и ест. По ее словам, все процессы лечения проходят под контролем и сотрудники рехаба докладывают близким рэпера обо всем. Также родственница исполнителя поведала, что в ближайшее время не сможет навестить Matrang.

«Вы должны понимать, что прежде чем я с ним увижусь вновь, пройдет очень и очень много времени. Это необходимость», — написала Хадзарагова. Она добавила, что более подробная информация о состоянии музыканта — конфиденциальна: о ней не знают даже его близкие друзья.

В конце января сообщалось, что Matrang сбрил брови и записал видео из Таиланда, где объясняет свое нежелание возвращаться в Россию страхом.

Позже он признался, что близкие хотят отправить его на принудительное лечение от наркозависимости, а также делился планами завершить музыкальную карьеру.