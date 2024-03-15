Первые весенние танцы двух медведей попали на видео

Первые весенние танцы двух медведей в нацпарке Приморья попали на видео

В приморском национальном парке «Земля леопарда» скрытая камера записала первые весенние танцы медведей. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале нацпарка.

На ролик попали представители сразу двух видов: бурого и белогрудого. Они почесались спинами о ствол дерева, оставив таким образом на нем метки. Эти движения немного напоминают танец.

Сотрудники нацпарка в Приморье отметили, что после пробуждения медведи не слишком активны: мало едят и не уходят далеко от берлоги. Однако они с удовольствием оставляют метки на маркировочных деревьях, сигнализируя сородичам о своем присутствии.

Как правило, сначала берлоги покидают самцы. Самки вместе с потомством выходят на поверхность позднее.

Ранее сообщалось, что россиянин на Камчатке сделал специальную «чесалку для жопы медведя» из пластикового коврика. Охотинспекторы часто прикрепляют коврики к деревьям, чтобы медведи могли как следуют почесаться и избавиться от надоедливых насекомых.