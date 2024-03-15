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12:29, 15 марта 2024Экономика

Российские айтишники стали в два раза чаще брать микрозаймы

Webbankir: доля айтишников среди клиентов МФО за год выросла в два раза

Фото: Unsplash

Доля работников IT-компаний среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО) за последний год выросла почти в два раза — с 2,5 процента до 4,4 процента. Об этом со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir сообщает ТАСС.

Отмечается, что значительнее всего выросла доля работников добывающей промышленности — с 5,5 процента до 7,8 процента, а также сотрудников из сферы машиностроения и металлообработки — с 4,6 процента до 6,2 процента.

Меньше интересоваться микрозаймами стали работники торговли, хотя их все равно больше, чем остальных категорий заемщиков. За год доля упала с 18,3 процента до 16,2 процента. Также сократилась доля тех, кто занят в здравоохранении, легкой и пищевой промышленности, образовании, охране и силовых структурах, юридических и нотариальных услугах.

Самый большой средний размер микрозайма у сотрудников финансовой отрасли — 8,6 тысячи рублей, далее идут айтишники (7,6 тысячи) и работники сфер здравоохранения и силовых структур (7,5 тысячи). Меньше всего денег надо работникам общепита (5,6 тысячи рублей) и сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности (5,9 тысячи).

Как отмечают авторы исследования, на результат повлияло ужесточение ограничений Центробанка, поэтому МФО нацеливаются на более платежеспособную аудиторию. В 2024 году средний доход клиента организаций достиг 52 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2023 года россияне стали чаще оформлять микрозаймы онлайн. Доля такой выдачи в общем портфеле увеличилась с 52,1 до 60 процентов.

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      Платон Щукин
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