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12:19, 15 марта 2024Мир

МИД заявил о проверке международных соглашений на соответствие интересам России

Вершинин: МИД анализирует заключенные соглашения на соответствие интересам РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин заявил, что внешнеполитическое ведомство работает по вопросу проверки соответствия заключенных в прошлом международных соглашений интересам страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, МИД — не единственное министерство, которое участвует в процессе проверки. Другие российские министерства также анализируют этот вопрос и работают в согласованном режиме, чтобы, в случае необходимости, совместно предпринять необходимые действия на основе российского законодательства.

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      Лина Пивоварова
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