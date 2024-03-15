МИД заявил о проверке международных соглашений на соответствие интересам России

Вершинин: МИД анализирует заключенные соглашения на соответствие интересам РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин заявил, что внешнеполитическое ведомство работает по вопросу проверки соответствия заключенных в прошлом международных соглашений интересам страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, МИД — не единственное министерство, которое участвует в процессе проверки. Другие российские министерства также анализируют этот вопрос и работают в согласованном режиме, чтобы, в случае необходимости, совместно предпринять необходимые действия на основе российского законодательства.