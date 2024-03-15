Москвичам пообещали ранний ледоход

Вильфанд пообещал москвичам ранний ледоход

Лед начнет разрушаться на реках Москвы и области на 10 дней раньше обычного. Ранний ледоход жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В этом году разрушение ледяного покрова на реках Московской области ожидается в начале третьей декады марта», — рассказал Вильфанд. По его словам, средняя дата вскрытия рек — 22 марта. Это касается как юга, так и севера московского региона.

Синоптик уточнил, что на отдельных участках ледоход начнется во вторник, 19 марта. В остальных локациях процесс стартует с 20 по 27 марта. При этом на многих участках может быть превышен уровень воды, в особенности в Оке в районе Серпухова, Белоомута и Коломны. Там вода поднимется на два-четыре метра выше нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что с 15 марта температура в Москве будет на два-четыре градуса выше обычного. Такие показатели более характерны для начала апреля, чем для марта.