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17:35, 15 марта 2024Путешествия

Мужчина выстрелил в туристку с двумя детьми на карибском курорте

De Telegraaf: владелец квартиры на Airbnb выстрелил в туристку с детьми в Белизе

Фото: Daniel LeClair / Reuters

В Белизе мужчина напал с пистолетом на туристку с двумя детьми. Об этом сообщило издание De Telegraaf.

43-летняя женщина из Нидерландов отдыхала на карибском курорте вместе с дочерью одиннадцати лет и восьмилетним сыном. Когда они ели мороженое на рынке в Бельмопане, вооруженный человек несколько раз выстрелил в них с криком, что он хочет «преподать урок».

В результате мать и дочь не выжили, а мальчик попал в больницу. Известно, что нападавший был владельцем квартиры на Airbnb, которую снимала семья. Мужчину задержали и взяли под стражу.

На Бали оползень смыл деревянную виллу с двумя туристами. Мужчину и женщину нашли под завалами, но спасти их не удалось.

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      Мария Борисова
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