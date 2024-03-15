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15:17, 15 марта 2024Бывший СССР

На Украине отвергли идею о конкуренции с оборонной промышленностью Европы

Камышин: оборонные компании Украины не будут конкурировать с европейскими

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отверг идею, что оборонные предприятия страны могут стать конкурентной угрозой для европейских. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«У нас есть дополнительные возможности, которые не будут конкурировать, но дополнят [те, что есть] в Евросоюзе и НАТО», — сказал Камышин.

При этом, по его словам, украинская сторона не хочет продолжать просить финансовую поддержу у партнеров. Кроме того, министр отметил, что Украина обсуждает примерно с десятью странами финансирование ими закупок у компаний республики.

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      Кристина Есикова
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