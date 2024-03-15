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10:34, 15 марта 2024Бывший СССР

На Украине признали зависимость от Запада

Министр Камышин признал, что Украина всегда будет зависеть от помощи Запада

Фото: Louai Barakat / Globallookpress.com

Украина всегда будет зависеть от помощи Запада. Это признал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин в интервью газете El País.

«Но независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада. (…) Мы бы никогда не смогли противостоять России без поддержки наших союзников, только с нашими ресурсами и нашими средствами», — сказал он.

По оценке Камышина, если объединить возможности оборонной промышленности Украины, Европейского союза (ЕС) и США, то против российского военно-промышленного комплекса их будет недостаточно. Киев «никогда не перестанет быть зависимым», отметил министр. Кроме того, он добавил, что украинская сторона пытается снизить нагрузку на своих партнеров и производить больше самостоятельно.

Ранее Камышин заявил, потребности армии Украины превышают производственные возможности стран Запада. Несмотря на кратное наращивание производства боеприпасов, потребности украинских войск в снарядах превышают производственные мощности США и ЕС, уточнил он.

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      Кристина Есикова
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