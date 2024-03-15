На Украине признали зависимость от Запада

Министр Камышин признал, что Украина всегда будет зависеть от помощи Запада

Украина всегда будет зависеть от помощи Запада. Это признал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин в интервью газете El País.

«Но независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада. (…) Мы бы никогда не смогли противостоять России без поддержки наших союзников, только с нашими ресурсами и нашими средствами», — сказал он.

По оценке Камышина, если объединить возможности оборонной промышленности Украины, Европейского союза (ЕС) и США, то против российского военно-промышленного комплекса их будет недостаточно. Киев «никогда не перестанет быть зависимым», отметил министр. Кроме того, он добавил, что украинская сторона пытается снизить нагрузку на своих партнеров и производить больше самостоятельно.

Ранее Камышин заявил, потребности армии Украины превышают производственные возможности стран Запада. Несмотря на кратное наращивание производства боеприпасов, потребности украинских войск в снарядах превышают производственные мощности США и ЕС, уточнил он.