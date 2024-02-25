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14:18, 25 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о превышающей западные возможности потребности ВСУ в снарядах

Потребности ВСУ в снарядах превышают производственные мощности Запада

Фото: Marko Djurica / Reuters

Потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышают производственные возможности стран Запада. Об этом в воскресенье, 25 февраля, со ссылкой на главу минстратегпрома Украины Александра Камышина сообщает РИА Новости.

По словам Камышина, несмотря на кратное наращивание производства боеприпасов, потребности ВСУ в снарядах превышают производственные мощности США и Евросоюза. Камышин отметил, что сама Украина утроила производство вооружения на своей территории и теперь свыше 500 предприятий работают на оборонную сферу.

Свои заявления Камышин сделал в ходе конференции «Украина. Год 2024».

Ранее 25 февраля сообщалось, что Украина составила военный план на 2024 год, который принесет положительные результаты.

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      Владимир Седов
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