На Украине заявили о превышающей западные возможности потребности ВСУ в снарядах

Потребности ВСУ в снарядах превышают производственные мощности Запада

Потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышают производственные возможности стран Запада. Об этом в воскресенье, 25 февраля, со ссылкой на главу минстратегпрома Украины Александра Камышина сообщает РИА Новости.

По словам Камышина, несмотря на кратное наращивание производства боеприпасов, потребности ВСУ в снарядах превышают производственные мощности США и Евросоюза. Камышин отметил, что сама Украина утроила производство вооружения на своей территории и теперь свыше 500 предприятий работают на оборонную сферу.

Свои заявления Камышин сделал в ходе конференции «Украина. Год 2024».

Ранее 25 февраля сообщалось, что Украина составила военный план на 2024 год, который принесет положительные результаты.