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13:19, 25 февраля 2024Бывший СССР

Министр обороны Украины заявил о военном плане на 2024 год

Министр обороны Украины Умеров: план на 2024 год есть, он даст результат

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина составила военный план на 2024 год, который принесет положительные результаты. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает «РБК-Украина».

Умеров выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, военное руководство страны делает все возможное, чтобы «совершить прорыв».

«План на 2024 год уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — заявил глава Минобороны Украины. Он подчеркнул, что итоги лучше говорят о действиях страны.

Ранее Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул, что этой информацией обладает Киев и его партнеры.

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      Юрий Леонов
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