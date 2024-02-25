Министр обороны Украины заявил о военном плане на 2024 год

Министр обороны Украины Умеров: план на 2024 год есть, он даст результат

Украина составила военный план на 2024 год, который принесет положительные результаты. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает «РБК-Украина».

Умеров выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, военное руководство страны делает все возможное, чтобы «совершить прорыв».

«План на 2024 год уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — заявил глава Минобороны Украины. Он подчеркнул, что итоги лучше говорят о действиях страны.

Ранее Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул, что этой информацией обладает Киев и его партнеры.