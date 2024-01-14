На Украине отказались раскрыть план ВСУ на 2024 год

Глава Минобороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался рассказать про запланированные действия Вооруженных сил страны (ВСУ) в этом году. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год и подчеркнул, что этой информацией обладает Киев и его партнеры.

На том же форуме глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил против заморозки конфликта с Россией. По его словам, власти страны никогда не соглашались на такой сценарий развития событий. «Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды», — заключил Ермак.

Ранее в интервью журналу The Economist Зеленский назвал изоляцию Крыма главной задачей ВСУ в этом году. По его словам, это важно для снижения количества атак по республике с территории полуострова. Политик назвал Крым и связанные с ним бои в Черном море «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.