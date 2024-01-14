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22:07, 14 января 2024Бывший СССР

На Украине отказались раскрыть план ВСУ на 2024 год

Глава Минобороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался рассказать про запланированные действия Вооруженных сил страны (ВСУ) в этом году. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год и подчеркнул, что этой информацией обладает Киев и его партнеры.

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На том же форуме глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил против заморозки конфликта с Россией. По его словам, власти страны никогда не соглашались на такой сценарий развития событий. «Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды», — заключил Ермак.

Ранее в интервью журналу The Economist Зеленский назвал изоляцию Крыма главной задачей ВСУ в этом году. По его словам, это важно для снижения количества атак по республике с территории полуострова. Политик назвал Крым и связанные с ним бои в Черном море «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.

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      Марина Совина
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