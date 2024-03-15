Названа доля отмечающих Масленицу россиян

Девять из десяти семей в России пекут блины на Масленицу

Большинство российских семей — девять из десяти — пекут блины на Масленицу. А каждый третий россиянин участвует в сжигании чучела — об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики «Авито Услуг». Выяснилось также, что чаще всего Масленицу отмечают люди в возрасте от 25 до 44 лет.

«90 процентов опрошенных пекут на Масленицу блины, причем женщины делают это чаще мужчин — 94 против 85 процентов соответственно. За праздничное угощение на Масленицу отвечает в основном старшее поколение: чаще всего готовят блины россияне в возрасте от 45 до 64 лет», — поделились исследователи.

Также выяснилось, что 34 процента опрошенных участвуют в традиционном сжигании чучела. Чаще всего в этом мероприятии принимают участие россияне в возрасте от 18 до 24 лет, реже всего — люди в возрасте от 55 до 46 лет.

В «Авито Услугах» узнали и «блинные предпочтения» россиян: большинство предпочитают сметану, чуть меньше — сгущенку и мед. На третьем и четвертом месте варенье и творог с ягодами. На последнем месте самая дорогая начинка — икра.

«Чаще всего блины с икрой едят в Москве. Об этом рассказал каждый второй житель столицы. В других городах-миллионниках на масленичный стол подают икру 26 процентов респондентов», — рассказали аналитики.

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