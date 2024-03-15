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09:29, 15 марта 2024Забота о себе

Россиянам назвали самые вредные варианты завтрака

Нутрициолог Кузина назвала кофе с булкой самым вредным вариантом завтрака

Фото: Pxhere

Не все любимые россиянами блюда подходят для завтрака, полагает нутрициолог Катерина Кузина. Какие именно продукты являются самыми вредными для первого приема пищи, она рассказала «Ленте.ру».

Самым неподходящим для завтрака вариантом Кузина назвала кофе с булкой или круассаном. По ее словам, такой набор в Европе считается оптимальным для утреннего приема пищи, но в действительности ничего полезного в нем нет. «Мука, сахар в сочетании с коровьим молоком — кошмарное сочетание. Во-первых, это быстрые углеводы, во-вторых, сдобное дрожжевое тесто не оценит ваша поджелудочная железа, которой с утра сложно воспринимать такую тяжелую пищу. Да и чувство сытости продержится максимум пару часов», — объяснила нутрициолог.

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Еще одним вредным блюдом для завтрака, по мнению Кузиной, являются хлопья и каши быстрого приготовления.

В этих типичных для утреннего приема пищи продуктах слишком много быстрых углеводов. После их употребления происходит резкое повышение уровня сахара в крови, потом следует его резкое падение и, как следствие, скорое чувство голода, плохое настроение и чувство усталости

Катерина Кузинанутрициолог

Также собеседница «Ленты.ру» призвала отказаться от употребления на голодный желудок соков и фруктов. По ее словам, они раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая изжогу, а также провоцируют повышение уровня сахара в крови, метеоризм и диарею. Максимум, что можно позволить — это украсить ягодами или кусочками фруктов творог или цельнозерновую кашу, уточнила нутрициолог.

Последним вредным вариантом завтрака Кузина считает яичницу с беконом.

Бекон, колбасные изделия, копчености с высоким содержанием консервантов, стабилизаторов и ароматизаторов в сочетании с яйцами приводят к переизбытку белка, который в таком количестве тяжело усваивается утром. Кроме того, копчености и колбасы провоцируют нарушения липидного обмена веществ, поэтому, если человек будет постоянно есть их на завтрак, проблем с лишним весом однозначно не избежать

Катерина Кузинанутрициолог

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова подсказала россиянам способ есть блины без вреда для фигуры и здоровья. По ее мнению, чтобы сделать блины полезнее, надо немного усовершенствовать их рецепт: вместо пшеничной муки использовать льняную, а животное молоко заменить на растительный аналог, сыворотку или аквафаб — жидкость, которая образуется при варке или консервировании бобовых.

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      Наталья Обрядина
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