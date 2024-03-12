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11:33, 12 марта 2024Забота о себе

Россиянам подсказали способы есть блины без вреда для фигуры и здоровья

Диетолог Дианова рекомендовала съедать не более четырех блинов в сутки

Фото: Evgheni Russu / Unsplash

Чтобы обилие блинов в Масленичную неделю не навредило здоровью и фигуре, следует соблюдать несколько простых правил, считает врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Способы есть блины без нежелательных последствий она подсказала в разговоре с телеканалом «360».

По мнению Диановой, чтобы сделать блины полезнее, надо немного усовершенствовать их рецепт: вместо пшеничной муки использовать льняную, а животное молоко заменить на растительный аналог, сыворотку или аквафаб — жидкость, которая образуется при варке или консервировании бобовых. Блины, приготовленные по такому рецепту, утверждает врач, будут полезны при заболеваниях кожи, в том числе при акне, псориазе и розацеа.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что даже полезные продукты способны принести вред здоровью, если ими злоупотреблять. В связи с этим она рекомендовала съедать не более четырех блинов в сутки, в зависимости от их толщины и веса. «При правильном подходе к своему здоровью лучше каждое утро на завтрак делать два или три тонких блинчика, чтобы не переесть», — посоветовала Дианова.

Кроме того, по мнению врача, важно правильно подать блины к столу. Наиболее полезными добавками к ним она назвала фрукты, ягоды, творог, зелень, овощи, рыбу и икру. Если есть проблемы с кожей, Дианова предложила добавлять к блинам кунжутный урбеч, тахинную пасту или хумус.

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