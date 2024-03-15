В России ответили на слова США об обслуживающих технику американцах на Украине

Сенатор Климов: действующие военнослужащие США находятся на территории Украины

Действующие военнослужащие США разных специальностей находятся на территории Украины, в том числе и те, кто служит в частях специального назначения, рассказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявление Пентагона об отсутствии на Украине американских солдат, обслуживающих военную технику, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Мы же имеем дело с империей лжи. Все, что они говорят, далеко не всегда соответствует действительности. Есть там представители структур, допустим, Центральное разведуправление. Это тоже, по сути, военнослужащие. Есть там и инструкторы. Есть там и другие всякие разные лица», — заявил Климов.

Но когда дело доходит до отправления гробов или эвакуации раненых, то возникают всякие такие легенды, на языке специальных служб это называется легендирование, которые пытаются маскировать истинную ситуацию Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

По словам сенатора, часть наемников, которые сейчас находятся на Украине, — это кадровые сотрудники или специальных служб, или Пентагона.

«Но в данном конкретном случае это ведь адресовано не нам, а американским избирателям, которые всполошены тем, что их солдаты и офицеры, как и во времена Вьетнамской войны, непонятно за какие ценности воюют в тысячах миль от США. При этом погибают и калечатся», — добавил он.

Для меня, например, все заявления нынешних властей США, как и предшествующих, — это то, что не подлежит автоматическому принятию на веру Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее Пентагон опроверг присутствие на Украине американских солдат, обслуживающих отправленную в страну военную технику, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Официальный представитель ведомства напомнил, что в прошлом году украинские военные проходили в США обучение по использованию данной системы.