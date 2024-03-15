В США признали критическое отставание от России

NORTHCOM: США критически уступают России в размере ледокольного флота

Соединенные Штаты Америки критически уступают России в количестве тяжелых ледоколов. Об этом заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо.

Он подтвердил информацию о том, что у США имеется всего один исправный тяжелый ледокол, в то время как у России их около 40. «Нас критически превосходят в численности», — заявил Гийо. При этом он добавил, что даже с учетом заказанных кораблей ледокольный флот США все равно будет значительно проигрывать российскому.

Ранее канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. Он отметил, что у США и Канады есть всего пять единиц, и еще столько же они собираются построить коллективно. На фоне напряженных отношений Запада с Москвой все это «не дает ему спать по ночам», признал канадский офицер.