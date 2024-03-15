Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:10, 15 марта 2024Путешествия

Пассажир провел семичасовой полет в сломанном кресле с торчащим у головы болтом

Daily Mail: пассажир British Airways провел полет в сломанном кресле

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании British Airways вынужденно провел семичасовой полет в сломанном кресле. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Джонатан Йейтс путешествовал из Лондона в Торонто вместе с возлюбленной по случаю своего 50-летия. После посадки в самолет он обнаружил, что у его заранее забронированного кресла не было подголовника. Из обивки на уровне его головы торчал стальной болт.

Материалы по теме:
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Йейтс пожаловался бортпроводнику, но туриста не смогли пересадить, потому что лайнер был заполнен. Вместо этого ему принесли подушку из бизнес-класса и предложили подложить под голову. По словам пассажира, это не помогло, металлическая деталь все равно мешала, поэтому он был вынужден сидеть боком.

«Если бы была небольшая турбулентность или неровная посадка, я мог бы удариться головой о болт. Оценка риска вообще не проводилась», — пожаловался Йейтс.

Кроме того, авиакомпания не предоставила паре веганскую еду, которую они заказывали заранее. В ответ на жалобу пассажиров перевозчик возместил им 50 фунтов (5,8 тысячи рублей), однако клиенты сочли сумму недостаточной. Йейтс заявил, что больше никогда не будет летать с British Airways.

Пассажир United Airlines решил засудить авиакомпанию за расизм после того, как его сняли с рейса из-за спора со стюардессой. Конфликт возник из-за того, что мужчине не разрешили положить ланч-бокс с едой на багажную полку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Стало известно об ударе по центру подготовки пилотов ВСУ в Виннице

      Нарышкин обвинил Запад в выкачивании ресурсов Украины под видом помощи

      Марат Башаров остановил спектакль ради помощи зрителю

      Семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News

      МИД заявил о проверке международных соглашений на соответствие интересам России

      Президент Литвы назвал помощь Запада недостаточной для победы Украины

      Россиян предупредили об опасности популярных комнатных растений

      В Британии оценили сроки возобновления производства Taurus

      Медведев поругался с соперником во время матча на турнире ATP

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше