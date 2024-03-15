Пассажир провел семичасовой полет в сломанном кресле с торчащим у головы болтом

Daily Mail: пассажир British Airways провел полет в сломанном кресле

Пассажир авиакомпании British Airways вынужденно провел семичасовой полет в сломанном кресле. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Джонатан Йейтс путешествовал из Лондона в Торонто вместе с возлюбленной по случаю своего 50-летия. После посадки в самолет он обнаружил, что у его заранее забронированного кресла не было подголовника. Из обивки на уровне его головы торчал стальной болт.

Йейтс пожаловался бортпроводнику, но туриста не смогли пересадить, потому что лайнер был заполнен. Вместо этого ему принесли подушку из бизнес-класса и предложили подложить под голову. По словам пассажира, это не помогло, металлическая деталь все равно мешала, поэтому он был вынужден сидеть боком.

«Если бы была небольшая турбулентность или неровная посадка, я мог бы удариться головой о болт. Оценка риска вообще не проводилась», — пожаловался Йейтс.

Кроме того, авиакомпания не предоставила паре веганскую еду, которую они заказывали заранее. В ответ на жалобу пассажиров перевозчик возместил им 50 фунтов (5,8 тысячи рублей), однако клиенты сочли сумму недостаточной. Йейтс заявил, что больше никогда не будет летать с British Airways.

Пассажир United Airlines решил засудить авиакомпанию за расизм после того, как его сняли с рейса из-за спора со стюардессой. Конфликт возник из-за того, что мужчине не разрешили положить ланч-бокс с едой на багажную полку.