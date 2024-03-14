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20:27, 14 марта 2024Путешествия

Пассажир решил засудить авиакомпанию на 100 тысяч долларов за расизм

Yahoo News: пассажир United Airlines решил засудить авиакомпанию за расизм

Фото: Unsplash

Пассажир United Airlines был снят с рейса из-за спора со стюардессой о ланч-боксе и решил засудить авиакомпанию за расизм. Об этом сообщает Yahoo News.

Уточняется, что 64-летний американец китайского происхождения Юбо Мяо поднялся на борт самолета, летевшего из Чикаго в Сан-Диего, с двумя сумками багажа и ланч-боксом с едой. Все это он загрузил на верхнюю багажную полку, однако бортпроводница возмутилась и попросила положить еду под переднее сиденье. В результате спора пилот принял решение снять мужчину с рейса.

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В своем иске Мяо заявил, что пассажиру-европейцу разрешили оставить еду на багажной полке. Он посчитал этот случай расовой дискриминацией и потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета авиакомпании Delta Air Lines домогался попутчицы и пошел под суд. Согласно данным следствия, на борту рейса из Солт-Лейк-Сити в Монтану 32-летний мужчина «потрогал попутчицу в нескольких местах» и отказался прекратить, когда та попросила.

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      Зарина Дзагоева
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