Пассажир решил засудить авиакомпанию на 100 тысяч долларов за расизм

Yahoo News: пассажир United Airlines решил засудить авиакомпанию за расизм

Пассажир United Airlines был снят с рейса из-за спора со стюардессой о ланч-боксе и решил засудить авиакомпанию за расизм. Об этом сообщает Yahoo News.

Уточняется, что 64-летний американец китайского происхождения Юбо Мяо поднялся на борт самолета, летевшего из Чикаго в Сан-Диего, с двумя сумками багажа и ланч-боксом с едой. Все это он загрузил на верхнюю багажную полку, однако бортпроводница возмутилась и попросила положить еду под переднее сиденье. В результате спора пилот принял решение снять мужчину с рейса.

В своем иске Мяо заявил, что пассажиру-европейцу разрешили оставить еду на багажной полке. Он посчитал этот случай расовой дискриминацией и потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета авиакомпании Delta Air Lines домогался попутчицы и пошел под суд. Согласно данным следствия, на борту рейса из Солт-Лейк-Сити в Монтану 32-летний мужчина «потрогал попутчицу в нескольких местах» и отказался прекратить, когда та попросила.