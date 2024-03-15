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11:02, 15 марта 2024Путешествия

Пассажирский Boeing экстренно сменил курс из-за лопнувшего колеса

CBS News: самолет American Airlines экстренно сел в США из-за неисправности

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в США из-за лопнувшего колеса. Об этом сообщил портал CBS News.

Пассажирский Boeing 777 следовал из Далласа в Японию 13 марта, но в пути сменил курс и сел в Лос-Анджелесе. По данным источника, у борта лопнуло колесо. Посадка прошла благополучно, никто из 249 участников рейса не пострадал.

Представитель перевозчика заявил, что нештатная ситуация произошла из-за «механической неисправности», однако не уточнил, в чем именно заключалась проблема.

В Сан-Франциско у другого Boeing 777 отвалилось колесо во время взлета. Оно упало на одну из служебных парковок аэропорта и попало на видео.

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      Мария Борисова
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