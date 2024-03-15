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15:31, 15 марта 2024Культура

Пересильд рассказала о реакции китайцев на показ фильма «Вызов»

Пересильд заявила, что фильм «Вызов» вызвал дикий интерес в Китае

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о реакции жителей Китая на частично снятый в космосе фильм «Вызов». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), передает «Газета.ру».

Артистка заявила, что премьера картины в Пекине вызвала дикий интерес среди местных жителей, которые пришли в восторг от просмотра.

«12 интервью за день у всех главных телеканалов, вчера [было] почти столько же. Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин», — поделилась актриса.

Ранее фильму «Вызов» режиссера Клима Шипенко предрекли миллионные сборы в Китае.

Съемочная группа картины прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. В «Вызове» разворачивается история врача (роль исполняет актриса Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

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      Анастасия Астахова
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