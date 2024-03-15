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23:58, 15 марта 2024Мир

Посол России Антонов назвал США участником конфликта на Украине

Посол Антонов: США являются участником конфликта на Украине
СюжетПрезидентские выборы в США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Соединенные Штаты являются участником конфликта на Украине, это доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

«Во-первых, США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия», — уточнил он.

Анатолий Антонов напомнил, что несколько лет назад Штаты ограничивались только передачей легкого и стрелкового оружия. Сегодня же речь идет о ракетных системах, чьи снаряды бьют по российским городам.

Ранее посол Антонов рассказал, что посольству России в США поступают провокационные звонки и угрозы. Он отметил, что диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов.

Также Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику властей США в преддверии президентских выборов как провокацию.

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      Марина Совина
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