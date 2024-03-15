Антонов рассказал о поступающих посольству России в США угрозах

Посол Антонов: посольству РФ в США поступают провокационные звонки и угрозы

Посольству России в США поступают провокационные звонки и угрозы. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на «Первом канале», передает РИА Новости.

Он отметил, что диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов. В частности, уточнил дипломат, имеются сведения, что будет предпринята попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства с целью осложнить выборы.

Ранее стало известно, что Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в президентские выборы в России и считает подобные заявления «категорически неверными». Представитель президентской администрации заявил, что обвинения российской стороны в возможном вмешательстве являются «не более чем пропагандой».