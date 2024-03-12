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17:48, 12 марта 2024Мир

В США заявили об отсутствии планов вмешаться в выборы в России

Reuters: Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в выборы в России

Фото: Jim Young / Reuters

Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в президентские выборы в России и считает подобные заявления «категорически неверными». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Представитель президентской администрации заявил, что обвинения российской стороны в возможном вмешательстве являются «не более чем пропагандой». При этом агентство указывает, что посольство России в США находится в «тесном контакте» с Государственным департаментом для обеспечения безопасности на выборах.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что оппозиционные интернет-ресурсы при содействии США распространяют призывы к российским гражданам игнорировать грядущие выборы. Также сообщалось о возможных кибератаках при помощи американских IT-специалистов.

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      Максим Габриелян
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