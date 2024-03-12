В США заявили об отсутствии планов вмешаться в выборы в России

Reuters: Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в выборы в России

Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в президентские выборы в России и считает подобные заявления «категорически неверными». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Представитель президентской администрации заявил, что обвинения российской стороны в возможном вмешательстве являются «не более чем пропагандой». При этом агентство указывает, что посольство России в США находится в «тесном контакте» с Государственным департаментом для обеспечения безопасности на выборах.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что оппозиционные интернет-ресурсы при содействии США распространяют призывы к российским гражданам игнорировать грядущие выборы. Также сообщалось о возможных кибератаках при помощи американских IT-специалистов.