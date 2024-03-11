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14:37, 11 марта 2024Россия

В СВР заявили о причастности США к призывам оппозиции игнорировать выборы

СВР: оппозиционные ресурсы с подачи США призывают россиян игнорировать выборы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оппозиционные интернет-ресурсы с подачи США распространяют призывы к россиянами игнорировать выборы президента страны. Об это заявила Служба внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

Помимо этого, Вашингтон при участии ведущих американских IT-специалистов планирует кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, считают в разведке.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы обнаружила факты вмешательства США в грядущее голосование. Как заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «политическая информация деструктивного характера» размещается на сайте и в аккаунта американского посольства в соцсетях. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.

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22 февраля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова заявила, что желающих дискредитировать выборы президента России «больше чем достаточно». По ее словам, в этом направлении активно работают релоканты, покинувшие страну, которых финансирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведка MI6.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четыре кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, представителя КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого или зампреда Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова.

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      Константин Лысяков
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