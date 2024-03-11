В СВР заявили о причастности США к призывам оппозиции игнорировать выборы

СВР: оппозиционные ресурсы с подачи США призывают россиян игнорировать выборы

Оппозиционные интернет-ресурсы с подачи США распространяют призывы к россиянами игнорировать выборы президента страны. Об это заявила Служба внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

Помимо этого, Вашингтон при участии ведущих американских IT-специалистов планирует кибератаки на систему дистанционного электронного голосования на выборах президента России, считают в разведке.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы обнаружила факты вмешательства США в грядущее голосование. Как заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «политическая информация деструктивного характера» размещается на сайте и в аккаунта американского посольства в соцсетях. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.

22 февраля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова заявила, что желающих дискредитировать выборы президента России «больше чем достаточно». По ее словам, в этом направлении активно работают релоканты, покинувшие страну, которых финансирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведка MI6.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четыре кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, представителя КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого или зампреда Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова.