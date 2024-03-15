Появились кадры ракетного удара по штабу ВСУ под Черниговом

Удар квазибаллистической ракеты по штабу ВСУ под Черниговом попал на видео

Российские войска поразили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Черниговом при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» и оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Видео ракетного удара опубликовал Telegram-канал «Русское оружие».

В публикации отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической квазибаллистической ракетой, оснащенной кассетной боевой частью с 54 осколочными боевыми элементами, инициируемыми на высоте десяти метров. Под атаку Вооруженных сил России также попал радар ВСУ.

Квазибаллистическая ракета имеет низкую траекторию полета и способна менять направление, чтобы избежать систем противовоздушной обороны. Кроме того, она может поддерживать высокую скорость, что оставляет целям меньше времени, чтобы отреагировать на атаку.

Ранее на видео попал момент уничтожения украинского истребителя МиГ-29. На опубликованных кадрах видно, как самолет сгорает и его обломки падают на землю.