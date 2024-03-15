Прогноз мировых цен на золото повысили

Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз цен на золото до 1,9 тыс. долларов

В 2024 году мировые цены на золото в среднем составят 1,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Fitch.

Предыдущая оценка экспертов подразумевала мировые цены на золото в 2024 году на отметке в 1,8 тысячи долларов за унцию. Таким образом, аналитики рейтингового агентства повысили свой прогноз на 100 долларов.

В 2025 году, согласно их ожиданиям, мировые цены на золото снизятся до 1,8 тысячи долларов, хотя предыдущая оценка предполагала показатель на уровне в 1,6 тысячи долларов. В 2026 году эксперты ожидают дальнейшего снижения глобальных котировок на драгоценный металл до 1,6 тысячи долларов.

Помимо повышения прогноза мировых цен, аналитики Fitch также обновили свою оценку по стоимости меди. Если раньше они предполагали, что стоимость металла будет находиться в этом году на отметке в 8,3 тысячи долларов за тонну, то теперь — на уровне в 8,4 тысячи долларов. При этом прогноз цен на 2025-2026 годы остался неизмененным и составил 8 тысяч и 7,5 тысячи долларов за тонну соответственно.

Ранее мировые цены на золото в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex обновили исторический максимум и 6 марта достигли отметки в 2153,55 доллара за тройскую унцию. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая рост глобальной геополитической напряженности и новости о перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой.