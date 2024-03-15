Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

«Ъ»: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание выяснило, что компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли указал, что в сети ритейлера товары Electrolux уже «представлены в ограниченном объеме».

Ранее о продлении использования параллельного импорта на 2024 год заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. В ведомстве называют целью такого ввоза товаров в страну работу в тех нишах, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей рынка.

Ранее о продлении использования параллельного импорта на 2024 год заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. В ведомстве называют целью такого ввоза товаров в страну работу в тех нишах, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей рынка.

6 марта стало известно, что только 14 процентов малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт. По данным НАФИ и «ПСБ Аналитики», в 2023 году большинство компаний покупали уже ввезенные в страну товары, находили поставщиков аналогичной продукции из дружественных государств или начинали самостоятельное производство.