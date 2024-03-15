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18:00, 15 марта 2024Россия

Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

Путин: около 95 процентов ракет и снарядов противника уничтожают системы ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Около 95 процентов ракет и снарядов противника уничтожается российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Видео вступительного слова главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Около 95 процентов ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан», — сказал глава государства.

Президент пообещал оказать всем пострадавшим и их семьям необходимую помощь.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность атак на российские регионы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, происходящее является попыткой дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии голосования.

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