Пьяный россиянин ударил по лицу полицейского и получил штраф

В Смоленской области оштрафовали избившего полицейского мужчину

В Смоленской области суд оштрафовал местного жителя, избившего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным ведомства, 27 августа 2023 года инспектор ДПС дежурил и осуществлял надзор за соблюдением водителями правил дорожного движения в Ярцево. Местные жители обратились к нему и рассказали, что около физкультурно-оздоровительного комплекса дерутся двое мужчин. Младший лейтенант попытался остановить конфликт, но несколько раз получил по лицу от пьяного фигуранта.

Отмечается, что осужденный полностью признал вину.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих москвичей, набросившихся с собакой на прибывших по вызову полицейских.

