Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:32, 15 марта 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин ударил по лицу полицейского и получил штраф

В Смоленской области оштрафовали избившего полицейского мужчину

Фото: Мария Григррьева / «Лента.ру»

В Смоленской области суд оштрафовал местного жителя, избившего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным ведомства, 27 августа 2023 года инспектор ДПС дежурил и осуществлял надзор за соблюдением водителями правил дорожного движения в Ярцево. Местные жители обратились к нему и рассказали, что около физкультурно-оздоровительного комплекса дерутся двое мужчин. Младший лейтенант попытался остановить конфликт, но несколько раз получил по лицу от пьяного фигуранта.

Отмечается, что осужденный полностью признал вину.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих москвичей, набросившихся с собакой на прибывших по вызову полицейских.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник везде отброшен». Путин заявил, что ВСУ штурмовали границу России десятками танков и хотели помешать выборам

      В России нашли «гигантский космический корабль»

      Российские «Варшавянки» вышли в море

      45-летняя Елена Летучая показала фигуру в бикини на пляже

      Турист на мотоцикле был затоптан диким зверем и не выжил

      Россиянка совратила одноклассника своего сына и отделалась ограничением свободы

      Российские компании лишатся доступа к облачным сервисам Microsoft

      Юноша потянул напавшего на него тигра за язык и спасся

      Врач предупредил о двух бессимптомно протекающих опасных заболеваниях почек

      Тодоренко рассказала о связанном с профессией страхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше