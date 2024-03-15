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09:28, 18 марта 2024Забота о себе

Работающим удаленно людям дали рекомендации по грамотному оформлению дома

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Наличие добротного рабочего места, комфортная зона отдыха, а также интеграция системы «умного дома» — особенности, которые отличают жилье работающих удаленно людей. Им дала рекомендации по грамотному оформлению жилья руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr. Doors Вероника Антелава в ходе беседы с «Лентой.ру».

При работе из дома важно серьезно подойти к организации рабочего пространства, считает Антелава. Если до пандемии удаленщики работали, где придется — от барной стойки на кухне до дивана в гостиной, — в последние годы фокус сменился на кабинетные форматы. При этом, по словам дизайнера, кабинет не всегда предполагает отдельное помещение, но отличается функциональностью, правильным наполнением и комфортом для эффективной работы. Мебель для подобного «офисного» пространства в квартире Антелава посоветовала выбирать с учетом персональных потребностей и по индивидуальным параметрам помещения.

Также, по мнению эксперта, работающим удаленно важно иметь комфортную зону для отдыха.

Тем, кто находится большую часть времени в квартире, необходимо отвести особую роль зоне отдыха и релакса. И это не обязательно спальня с большой кроватью и анатомическим матрасом, это может быть и диван в гостиной, но он должен быть удобным и позволять расслабиться между выполнением задач. Лучше, если в мебель будут встроены дополнительные функции, такие как отделения для зарядок телефона, подставки для подогрева напитков

Вероника Антелава дизайнер
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В заключение дизайнер отметила, что отличным решением в организации интерьера работающих в формате удаленки людей станет интеграция систем «умного дома», где можно с телефона сразу и включить кондиционер на комфортную температуру и свет достаточного значения, и отрегулировать уровень отопления в батареях.

Ранее дизайнер Светлана Косарева рассказала, как организовать системы хранения в маленьком жилье. Она назвала неочевидным, но важным для экономии места в квартире пространство возле окон. Прежде всего эксперт рекомендовала расширить узкие подоконники и организовать на них книжную полку или даже место для чтения и отдыха.

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      Наталья Обрядина
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