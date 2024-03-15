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22:57, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Раскрыты истинные причины отказа Германии поставить Taurus Украине

T-Online: поставки ракет Taurus Украине противоречат интересам безопасности ФРГ

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Отказ Германии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus связан с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых Киеву может противоречить интересам безопасности ФРГ. Об истинных причинах отказа Берлина поставить Taurus Киеву пишет портал T-Online со ссылкой на свои источники.

«Генеральный инспектор, по всей видимости, подробно проинформировал депутатов о том, что использование Taurus является более сложным процессом, чем многими представлялось ранее», — пишет автор статьи.

Отмечается, что для эффективного использования Taurus необходимы огромные объемы данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами. Однако они доступны лишь в ограниченном объеме. По данным источников, поставив их в Киев, у Берлина не будет возможности использовать потенциал ракет. Автор пишет, что это является «элементарным вопросом национальной безопасности».

При этом ФРГ могла бы поставить Украине ракеты и без упомянутых систем, однако это лишит их преимущества перед британским аналогом Storm Shadow.

Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) вновь отвергла проект резолюции с требованием к правительству Германии поставить на Украину ракеты Taurus. Против принятия проекта проголосовали 495 депутатов, за — 190.

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      Марина Совина
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