Водителям дали советы по выбору летней резины

Автоэксперт Иванский дал совет смотреть на размер шин при выборе летней резины

При выборе летних покрышек нужно учитывать ряд параметров, рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский. Советы водителям по выбору резины он дал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, выбирая шины, стоит обращать внимание на размер — лучше отдавать предпочтение указанному в руководстве по эксплуатации. Во-вторых, важно учитывать протектор шины. Так, для езды в городе оптимален симметричный ненаправленный. Автоэксперт также рекомендовал смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на данной резине. Она обозначается латиницей непосредственно на покрышке — от M (130 километров в час) до Y (300), уточнил Иванский.

Также чтобы в последствии минимизировать расходы на покупку еще одного летнего комплекта резины для авто, стоит учитывать и ресурс шин. Выбирать максимальный нужно в том в случае, если водитель нередко использует агрессивный стиль езды Илья Иванский автоэксперт

Кроме того, необходимо смотреть на срок изготовления шин, а также способы их хранения. Если покрышки находились в незащищенных местах, они могут прийти в негодность и за один сезон. «Поэтому лучше приобретать резину у официальных дилеров — там на регулярной основе проводится аудит покрышек и соблюдаются все условия по их сохранности», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил москвичам, что в марте еще рано задумываться о замене зимней резины на летнюю, так как в регионе в этом году очень плотные сугробы, которые будут долго таять.

