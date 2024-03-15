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07:18, 15 марта 2024Среда обитания

Водителям дали советы по выбору летней резины

Автоэксперт Иванский дал совет смотреть на размер шин при выборе летней резины

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

При выборе летних покрышек нужно учитывать ряд параметров, рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский. Советы водителям по выбору резины он дал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, выбирая шины, стоит обращать внимание на размер — лучше отдавать предпочтение указанному в руководстве по эксплуатации. Во-вторых, важно учитывать протектор шины. Так, для езды в городе оптимален симметричный ненаправленный. Автоэксперт также рекомендовал смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на данной резине. Она обозначается латиницей непосредственно на покрышке — от M (130 километров в час) до Y (300), уточнил Иванский.

Также чтобы в последствии минимизировать расходы на покупку еще одного летнего комплекта резины для авто, стоит учитывать и ресурс шин. Выбирать максимальный нужно в том в случае, если водитель нередко использует агрессивный стиль езды

Илья Иванскийавтоэксперт

Кроме того, необходимо смотреть на срок изготовления шин, а также способы их хранения. Если покрышки находились в незащищенных местах, они могут прийти в негодность и за один сезон. «Поэтому лучше приобретать резину у официальных дилеров — там на регулярной основе проводится аудит покрышек и соблюдаются все условия по их сохранности», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил москвичам, что в марте еще рано задумываться о замене зимней резины на летнюю, так как в регионе в этом году очень плотные сугробы, которые будут долго таять.

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      Екатерина Смирная
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