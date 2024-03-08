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06:30, 8 марта 2024Россия

Метеоролог высказался о сроках смены резины на машинах москвичей

Синоптик Вильфанд: в марте рано задумываться о замене зимней резины на летнюю

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В марте еще рано задумываться о замене зимней резины на летнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сориентировал российских автовладельцев по срокам в беседе с «Лентой.ру».

Говорить о замене резины в марте нецелесообразно, полагает синоптик. Дело в том, что в Москве и Московской области в этом году очень высокие и плотные сугробы, которые будут очень долго таять.

«Плотность снега большая, примерно на 65-70 процентов больше обычных значений, потому что зима была снежная и неоднородная. Было много оттепелей, и этот снег во время оттепелей уплотнялся, оседал. Если бы он был мягкий и пушистый, он бы быстро таял, а сейчас понадобиться заметно больше, чем обычно, атмосферного тепла и солнечной энергии, чтобы его растопить. Понятно, что в марте снег еще будет лежать, а какой смысл менять колеса, когда он лежит», — поделился Вильфанд.

По его словам, по оценкам, снег будет сходить в первой декаде апреля. Кроме того, как минимум, в течение первой недели апреля ночные и утренние температуры будут составлять от ноля до плюс 5 градусов, а летняя резина теряет свою эластичность при температурах ниже плюс 5 градусов.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов призывал россиян отказаться от хранения автомобильной резины в квартире, поскольку она источает токсичные для организма пары.

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      Екатерина Смирная
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