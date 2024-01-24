Хранение распространенного у россиян предмета в доме назвали опасным

Эксперт Соколов заявил об опасности хранения дома автомобильной резины

Россиян призвали срочно отказаться от хранения автомобильной резины в квартире. Неочевидную опасность этого распространенного в домах предмета «Ленте.ру» назвал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По словам специалиста, автомобильную резину нельзя хранить в месте своего жительства, поскольку она источает токсичные для организма пары. Помимо этого, нужно отказаться от хранения дома взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, таких как бензин или спирт, а также ядовитых или опасных химических веществ.

«Такое лучше хранить в гараже, но если его нет и домашний склад — это единственное место хранения, приобретите герметичные контейнеры. Они предотвратят попадание вредных паров в воздух», — посоветовал он. Эксперт также предостерег граждан от хранения дома газовых баллонов без соответствующего на то разрешения.

Ранее эксперты назвали опасные места в доме для размещения кошачьих мисок.