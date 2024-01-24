Названы опасные места в доме для кошачьей миски

«БелНовости»: миски с едой и водой для кошки нельзя ставить рядом

Миску с едой для кошки нельзя ставить рядом с емкостью для воды. Опасные места для посуды питомца назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

По словам специалистов, кошки боятся есть рядом с источником воды. Авторы материала рекомендуют ставить миски с едой и водой минимум на расстоянии в полтора метра друг от друга.

Кроме того, кошачью посуду лучше не устанавливать рядом с дверью, где приему пищи кошки могут помещать проходящие люди. Еще одно неудачное место в доме — рядом с лотком.

Ранее специалисты посоветовали избавиться от ряда предметов, которые разрушают уют в доме или квартире. В перечень таких элементов декора вошли старые текстильные изделия и посуда с дефектами. Также рекомендуется навести порядок, при этом в особенности обратив внимание на стеклянные поверхности.

