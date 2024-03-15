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03:05, 15 марта 2024Бывший СССР

Зеленского уличили в чистке рядов ВСУ из-за опасений бунта

Рогов: Зеленский провел чистку в рядах украинских войск из-за опасений бунта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский провел чистку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений бунта. Об этом РИА Новости рассказал глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он объяснил, что украинские командиры ненавидят политика, отдающего «идиотские» приказы и посылающего бойцов на убой. «После того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе», — заявил Рогов, отметив, что особенно ситуация обострилась на фоне отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, когда преданные Зеленскому части спецназа были стянуты в Киев.

Ранее украинских военных уличили в желании создать радикальную партию с боевым крылом. В закрытом Telegram-чате представители элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), СБУ и нацбатов всерьез обсуждают перспективы свержения действующей власти и уничтожения командования ВСУ, в том числе используя террористические методы.

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