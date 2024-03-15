Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:31, 15 марта 2024Путешествия

Россия захотела запустить прямые рейсы с одной страной Азии

Россия захотела запустить прямые рейсы в Бангладеш

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия захотела установить прямое авиасообщение с Бангладеш. Об этом заявили в министерстве гражданской авиации и туризма южноазиатской страны, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Россия проявляет большой интерес к запуску прямых рейсов между государствами в целях укрепления дружественных связей.

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Реклама
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Так, в частности, российский посол в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил, что Москва хочет быть партнером в развитии растущей авиационной промышленности Дакки. Более того, Россия также готова оказать этой отрасли любую помощь, в том числе техническую поддержку.

Власти Кубы захотели принять свыше 200 тысяч российских туристов в 2024 году. Министра туризма популярной курортной страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда отметил, что это не очень много в абсолютных показателях, однако это будет очень мотивирующий результат.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      В Петербурге нашли уникальное место

      Россиян предупредили о резком подорожании пива весной

      ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области

      Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

      Алексей Панин посмеялся над скандальными высказываниями Кологривого

      Создатель игр SnowRunner и World War Z прекратил работу в России

      В Эстонии россиянина оштрафовали за георгиевскую ленту

      Лукашенко поблагодарил бога за отсутствие войск НАТО под Смоленском

      В МИД увидели попытки Украины повлиять на выборы в новых регионах России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше