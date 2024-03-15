Россия захотела запустить прямые рейсы с одной страной Азии

Россия захотела запустить прямые рейсы в Бангладеш

Россия захотела установить прямое авиасообщение с Бангладеш. Об этом заявили в министерстве гражданской авиации и туризма южноазиатской страны, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Россия проявляет большой интерес к запуску прямых рейсов между государствами в целях укрепления дружественных связей.

Так, в частности, российский посол в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил, что Москва хочет быть партнером в развитии растущей авиационной промышленности Дакки. Более того, Россия также готова оказать этой отрасли любую помощь, в том числе техническую поддержку.

Власти Кубы захотели принять свыше 200 тысяч российских туристов в 2024 году. Министра туризма популярной курортной страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда отметил, что это не очень много в абсолютных показателях, однако это будет очень мотивирующий результат.