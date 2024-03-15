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16:26, 15 марта 2024Среда обитания

Россиян призвали ремонтировать подъезды

РБК: россиянам посоветовали ремонтировать подъезды для привлечения арендаторов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россиянам, которые готовят квартиры к сдаче в аренду, стоит обратить внимание на внешний вид подъезда дома и отремонтировать его при необходимости. Таким советом с РБК поделилась директор департамента вторичной недвижимости риелторского агентства Est-a-Tet Юлия Дымова.

По ее словам, потенциальные арендаторы всегда обращают внимание на состояние общего холла и подъезда, на их чистоту, а также отсутствие лишних предметов. Чтобы улучшить состояние этих пространств, арендодатель может покрасить там стены или сделать другой мелкий ремонт.

Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко напомнила, что подъезд — это первое, что видит потенциальный арендатор. Она также рекомендовала обратить внимание на холл на этаже и навести порядок в нем. Например, можно подмести пол и убрать старый коврик на этаже, где расположена квартира. Также эксперт призвала для привлечения арендаторов поставить цветы на подоконники или создать приятный аромат с помощью диффузоров.

Начать подготовку квартиры при этом следует с косметического ремонта. Его желательно выполнить в пастельных тонах, посоветовала Елена Мищенко. По ее словам, минималистичная обстановка подойдет как для арендодателей, для которых важен принцип «ничего лишнего», так и послужит базовым дизайном для тех, кто собирается декорировать съемное жилье по своему вкусу.

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Для подготовки квартиры также рекомендуется починить все неисправные бытовые приборы, устранить засоры, а также проследить, чтобы проводка по всей квартире была исправна, добавила управляющий партнер bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Эксперты также посоветовали избавиться от лишней мебели — нефункциональной, нестильной и устаревшей. В комнатах лучше всего оставить минимум предметов интерьера, при этом наличие кухонного гарнитура в квартире желательно.

Заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова обратила внимание, что затраты на ремонт и обстановку оптимально не должны превышать размера двух-трех арендных ставок.

Ранее стало известно, что минимальная цена съемного жилья по состоянию на 14 марта в Москве составила 12 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно арендовать комнату площадью 15 квадратных метров в двухкомнатной квартире в районе Северное Измайлово. За квартиру придется отдать минимум 30 тысяч рублей. Это студия площадью 23 квадратных метра в Южном Тушине.

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      Мария Черкасова
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