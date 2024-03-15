Россиянина задержали за нападение с топором на прохожего

В Абакане задержали напавшего с топором на прохожего россиянина

В Абакане задержали россиянина, напавшего с топором на прохожего. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает официальный представитель регионального управления следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, 15 марта 33-летний злоумышленник с голым торсом выбежал на улицу города, где напал на ранее незнакомого ему мужчину, которому нанес несколько ударов по голове обухом топора. Пострадавшего доставили в межрайонную клиническую больницу.

14 марта сообщалось, что в Дагестане полиция задержала 28-летнего местного жителя, который подозревается в зверской расправе над двумя женщинами в возрасте 96 и 70 лет.

