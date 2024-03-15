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14:21, 15 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали трендовые окрашивания волос на 2024 год

Парикмахер Волкова назвала модными окрашивания в кремовый блонд и темный шоколад

Фото: Unsplash

Парикмахер и колорист Алена Волкова назвала россиянкам трендовые окрашивания на 2024 год. Ее комментарий публикует журнал WomanHit.

Эксперт отметила, что в настоящее время в моде оказались более естественные оттенки прядей. «Мы вступаем в эпоху уменьшения объема, когда блики становятся более смешанными, а цвета волос — более реалистичными», — пояснила она.

Так, в список вошли такие тона, как расплавленная карамель, кремовый блонд, каштановый грибной и темный шоколад. В то же время в числе популярных находятся красный бархат, полуночный черный и янтарное сияние, заявила специалистка.

Ранее в марте бренд-стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам модные стрижки для длинных волос в 2024 году. По словам эксперта, в текущем году стали актуальными такие прически, как каскад, удлиненное каре и шегги.

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      Алина Гостева
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