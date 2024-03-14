Россиянкам назвали модные стрижки для длинных волос в 2024 году

Стилист Кондратьева назвала шегги и каскад модными стрижками для длинных волос

Бренд-стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам модные стрижки для длинных волос в 2024 году. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам эксперта, в текущем году стали актуальными такие прически, как каскад, удлиненное каре и шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах, — прим. «Ленты.ру»).

В то же время специалистка внесла в список стрижку лисий хвост, которая получила свое название за схожесть формы концов волос с хвостом указанного зверя. Кроме того, популярной оказалась рапсодия.

«От лисьего хвоста она отличается только формой среза концов — вместо треугольника они имеют овальный силуэт. В стрижке нет резкого контраста между длиной прядей — переход от коротких у лица к длинным на затылке выглядит очень мягко и гармонично», — пояснила стилистка.

Ранее в феврале парикмахер и стилистка Лилия Левина назвала россиянкам самые модные окрашивания волос в 2024 году. По словам специалистки, в моде окажется так называемый рельефный бразильский блонд. Кроме того, в тренде будет акцентная светлая прядь у лица.